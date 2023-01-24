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42 минуты назад

Собянин рассказал о планах благоустройства Москвы на 2023 год

Вечерняя Москва

Во вторник, 24 января, состоялось заседание президиума правительства Москвы, где комплекс городского хозяйства представил итоги 2022 года и анонсировал задачи на 2023. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Собянин рассказал о планах благоустройства Москвы на 2023 год
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Столичный комплекс городского хозяйства представил итоги 2022 года и анонсировал задачи на 2023. Их обсудили на заседании Президиума Правительства Москвы, — говорится в сообщении.

В планах на предстоящий год стоит благоустройство 19 улиц, переулков, площадей и бульваров. Помимо этого, специалисты приведут в порядок 74 парка и сквера, а также установят 31 тысячу осветительных приборов.

В течение 2023 года специалисты проведут работы по благоустройству 1,6 тысячи дворов и примерно 14 тысяч подъездов. Для комфорта горожан будет заменено более трех тысяч лифтов, а для маломобильных москвичей установят 168 подъемных платформ.

Также в этом году пройдет капитальный ремонт 2309 домов. На 63 территориях, прилегающих к транспортным объектам, проведут дополнительное благоустройство. Общая площадь работ превысит 518 гектар, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Сергей Собянин сообщил, что с начала реализации программы реновации в городе уже построили 228 домов. По его словам, в ближайшие три года ее темпы вырастут в два раза, а из хрущевок переселятся еще 200 тысяч жителей.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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