В Москве откроется выставка "Сад земных наслаждений"

В галерее InArt Москвы 25 января откроется выставка Ивана Коршунова "Сад земных наслаждений", которая является отсылкой к триптиху Иеронима Босха.
Всего на выставке будет представлено семнадцать работ в виде композиций на воздушных шарах, которые являются символом рая в представлении художника. По мнению Ивана Корушнова, рай является настолько непознаваемым и неописуемым, что все попытки представить его приводят к изображению чего-то прекрасного, свойственного эпохе культурного кода. Этим кодом в работе художника стали воздушные шары, которые являются символом праздника и неземной легкости.
Часть работ, представленных на выставке, является комментариями к Книге Бытия, где описывается сотворение мира.
Выставка "Сад земных наслаждений" является лишь первой частью проекта автора, которую можно будет посетить до 2 марта.