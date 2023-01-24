В Москве откроется выставка "Сад земных наслаждений"

Всего на выставке будет представлено семнадцать работ в виде композиций на воздушных шарах, которые являются символом рая в представлении художника. По мнению Ивана Корушнова, рай является настолько непознаваемым и неописуемым, что все попытки представить его приводят к изображению чего-то прекрасного, свойственного эпохе культурного кода. Этим кодом в работе художника стали воздушные шары, которые являются символом праздника и неземной легкости.