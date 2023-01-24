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54 минуты назад

В Москве откроется выставка "Сад земных наслаждений"

Ревизор.ru

В галерее InArt Москвы 25 января откроется выставка Ивана Коршунова "Сад земных наслаждений", которая является отсылкой к триптиху Иеронима Босха.

В Москве откроется выставка "Сад земных наслаждений"
Фото:  sobytiye.ru sobytiye.ru

Всего на выставке будет представлено семнадцать работ в виде композиций на воздушных шарах, которые являются символом рая в представлении художника. По мнению Ивана Корушнова, рай является настолько непознаваемым и неописуемым, что все попытки представить его приводят к изображению чего-то прекрасного, свойственного эпохе культурного кода. Этим кодом в работе художника стали воздушные шары, которые являются символом праздника и неземной легкости.

Часть работ, представленных на выставке, является комментариями к Книге Бытия, где описывается сотворение мира.

Выставка "Сад земных наслаждений" является лишь первой частью проекта автора, которую можно будет посетить до 2 марта.

Новости Москвы,Иероним Босх,
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