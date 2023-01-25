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1 час назад

В московском районе Щукино отремонтировали дом середины XX века

РИА Недвижимостьиещё 1

В московском районе Щукино отремонтировали дом, построенный в 1953 году в неоклассическом стиле, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.

В районе Щукино отремонтировали дом середины XX века
Фото: Фонд капремонта МосквыФонд капремонта Москвы

Пятиэтажный жилой дом №4 корпус 1 на улице Расплетина построен по индивидуальному проекту. Главный фасад здания выделен трехгранными эркерами, на крыше расположен фронтон. Входные группы выделены порталами с барельефами.

В сообщении уточняется, что на объекте отремонтировали фасад, подвальное помещение, а также заменили инженерные системы.

В частности, как указывается в нем, специалисты отремонтировали поврежденные участки кирпичной кладки, восстановили лепнину, обновили штукатурно-окрасочный слой фасада, сохранив историческое колористическое решение. После всех основных работ восстановили цоколь дома, отремонтировали входные группы и произвели замену наружного водостока.

Кроме того, в рамках капитального ремонта дома были установлены новые входные двери в подъезды, выполнено устройство новой асфальтобетонной отмостки, заменены стояки холодного водоснабжения и водоотведения, а также обновлена система центрального отопления, добавляется в пресс-релизе.

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