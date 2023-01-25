В районе Щукино отремонтировали дом середины XX века

В московском районе Щукино отремонтировали дом, построенный в 1953 году в неоклассическом стиле, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.

Фото: Фонд капремонта Москвы Фонд капремонта Москвы

Пятиэтажный жилой дом №4 корпус 1 на улице Расплетина построен по индивидуальному проекту. Главный фасад здания выделен трехгранными эркерами, на крыше расположен фронтон. Входные группы выделены порталами с барельефами.

В сообщении уточняется, что на объекте отремонтировали фасад, подвальное помещение, а также заменили инженерные системы.

В частности, как указывается в нем, специалисты отремонтировали поврежденные участки кирпичной кладки, восстановили лепнину, обновили штукатурно-окрасочный слой фасада, сохранив историческое колористическое решение. После всех основных работ восстановили цоколь дома, отремонтировали входные группы и произвели замену наружного водостока.