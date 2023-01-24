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6 часов назад

Робот-гид появится в новых виртуальных турах по кварталам реновации

Департамент градостроительной политики города Москвы

Также участники тура смогут увидеть представленный район в режиме 3D-просмотра.

Робот-гид появится в новых виртуальных турах по кварталам реновации
Фото: Департамент градостроительной политики города МосквыДепартамент градостроительной политики города Москвы

С конца августа 2022 года на портале «СтроимПросто» стали доступны 3D-туры по кварталам реновации. В текущем году специалисты ГБУ «Мосстройинформ» продолжат работу в данном направлении. Как рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, новинкой 2023 года в функционале виртуальных туров станет робот-гид, который будет сопровождать пользователя в ходе всего тура.

Виртуальный гид окажет помощь в навигации по району застройки, предоставит информацию о районе и строящихся зданиях, уточнил Лёвкин.

«Кроме того, будет добавлен новый функционал в существующие туры — информационные слои для режима 3D-просмотра. Выбрав режим 3D-просмотра в турах, пользователь может увидеть весь район с высоты “птичьего” полета. С помощью информационных слоев будет возможность ознакомиться с инфографикой и “подсветить” различные категории объектов: новые или существующие многоквартирные дома, социальные объекты», — сообщил руководитель Департамента.

Сергей Лёвкин отметил, что в обновленных микрорайонах на месте сносимых зданий демонстрируется не только новая жилая застройка, но и социальные объекты. Туры доступны как на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах.

На сегодняшний день на портале «СтроимПросто», в разделе «Проекты» доступны туры по кварталам 23–24, 29, 11–12 и 21–22 района Перово, 124, 125 и 126 района Фили-Давыдково (ЗАО), кварталам 79 Нижегородского района (ЮВАО) и 19 б района Богородское (ВАО), а также двум кварталам — 798 и 800 Пресненского района (ЦАО).

Новости Москвы,Сергей Левкин,
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