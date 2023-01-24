Город выставил на торги три подземные парковки в Некрасовке

Подземные этажи объектов будут использованы под парковки, а наземные площади можно приспособить под мойку, автосервис, магазин, кафе или спортклуб.

Фото: Mos.ru Mos.ru

На городские торги по продаже недвижимости выставлены три здания под подземные парковки общей площадью 16,2 тысячи квадратных метров. Объекты на юго-востоке столицы будут реализованы на открытых аукционах 9 февраля на электронной площадке «Росэлторг». Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

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«В районе Некрасовка на городские торги выставлено три здания с земельными участками площадью 2, 12 и 36 соток. Подземные этажи объектов будут использованы под стоянки, а наземные площади можно приспособить под иную коммерческую деятельность: открыть шиномонтаж, мойку, автосервис, магазин сопутствующей торговли, кафе или использовать под спортклуб. Подать заявки на участие в аукционах физические и юридические лица могут до 31 января», — рассказал Иван Щербаков.

Здания распложены возле многоквартирных жилых домов и общественных учреждений на улице Рождественской. Самое большое из них (дом 23, корпус 2) площадью 6,8 тысячи квадратных метров находится на участке в 36 соток и оборудовано 11 отдельными входами. На двух подземных этажах можно разместить 121 автомобиль, наземный этаж подойдет под ведение сопутствующей деятельности.

Второе по площади здание стоянки в 6,3 тысячи квадратных метров расположено в доме 16, корпусе 2. Оно размещается на участке в 12 соток и вмещает 124 автомобиля, при этом первый этаж может быть также приспособлен под автомастерские и мойки.

Самое маленькое здание площадью 3,1 тысячи квадратных метров располагается в доме 27, корпусе 3. Подземный этаж стоянки не разделен на машино-места, что позволит новому собственнику самостоятельно нанести разметку и принять решение о площади каждого парковочного слота. Назначение земельного участка дает возможность расширить функциональное назначение здания и использовать часть площади под спортивные объекты или кафе.

Некрасовка — это один из наиболее быстроразвивающихся районов Москвы, расположенный на юго-востоке столицы. Там идет активная жилая застройка, формируется необходимая инфраструктура. Район площадью около 580 гектаров расположен за МКАД на границе с Московской областью.

Вся информация об объектах городской собственности, выставленных на торги, опубликована на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения аукционов и подать заявку на осмотр объекта. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более четырех тысяч объектов недвижимости.