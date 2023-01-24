Город выставил на торги три подземные парковки в Некрасовке

Подземные этажи объектов будут использованы под парковки, а наземные площади можно приспособить под мойку, автосервис, магазин, кафе или спортклуб.
На городские торги по продаже недвижимости выставлены три здания под подземные парковки общей площадью 16,2 тысячи квадратных метров. Объекты на юго-востоке столицы будут реализованы на открытых аукционах 9 февраля на электронной площадке «Росэлторг». Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«В районе Некрасовка на городские торги выставлено три здания с земельными участками площадью 2, 12 и 36 соток. Подземные этажи объектов будут использованы под стоянки, а наземные площади можно приспособить под иную коммерческую деятельность: открыть шиномонтаж, мойку, автосервис, магазин сопутствующей торговли, кафе или использовать под спортклуб. Подать заявки на участие в аукционах физические и юридические лица могут до 31 января», — рассказал Иван Щербаков.
Здания распложены возле многоквартирных жилых домов и общественных учреждений на улице Рождественской. Самое большое из них (дом 23, корпус 2) площадью 6,8 тысячи квадратных метров находится на участке в 36 соток и оборудовано 11 отдельными входами. На двух подземных этажах можно разместить 121 автомобиль, наземный этаж подойдет под ведение сопутствующей деятельности.
Второе по площади здание стоянки в 6,3 тысячи квадратных метров расположено в доме 16, корпусе 2. Оно размещается на участке в 12 соток и вмещает 124 автомобиля, при этом первый этаж может быть также приспособлен под автомастерские и мойки.
Самое маленькое здание площадью 3,1 тысячи квадратных метров располагается в доме 27, корпусе 3. Подземный этаж стоянки не разделен на машино-места, что позволит новому собственнику самостоятельно нанести разметку и принять решение о площади каждого парковочного слота. Назначение земельного участка дает возможность расширить функциональное назначение здания и использовать часть площади под спортивные объекты или кафе.
Некрасовка — это один из наиболее быстроразвивающихся районов Москвы, расположенный на юго-востоке столицы. Там идет активная жилая застройка, формируется необходимая инфраструктура. Район площадью около 580 гектаров расположен за МКАД на границе с Московской областью.
Вся информация об объектах городской собственности, выставленных на торги, опубликована на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения аукционов и подать заявку на осмотр объекта. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более четырех тысяч объектов недвижимости.
Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.