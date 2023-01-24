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55 минут назад

Названы главные ароматы Москвы

Мослента

Главные ароматы Москвы назвала в беседе с «Мослентой» парфюмерный искусствовед, критик, популярный лектор и автор обучающих программ в области парфюмерии Элина Арсеньева.

Названы главные ароматы Москвы
Фото: Alex Zarubi / UnsplashAlex Zarubi / Unsplash

«С каким запахом у меня ассоциируется Москва? Один выбрать крайне сложно, Москва очень многогранный город. Я, наверное, скажу про запахи метро, так как в Москве я все-таки большую часть времени провожу там», — сказала парфюмер.

По словам Арсеньевой, если бы ее попросили сделать сувенирную серию духов, посвященную Москве, то туда бы входило ароматов 12, не меньше. Она отметила, что в столице, например, огромное количество парков и каждый из них имеет свой характерный запах. Так, Измайловский парк пахнет прудом и деревом.

При этом студенты собеседницы «Мосленты» ассоциировали запах Москвы с выпечкой из-за разнообразия кафе, с советскими духами из 50-х годов, создавая вишнево-сиреневый, классический, красивый, цветочный аромат, и техногенным и современным городом, выбирая пластмассовые и металлические тона.

Ранее вагоны столичной подземки запахли ароматом «Метро Москвы». В нем прослеживаются ноты цветов сакуры, пионов, свежестью орегано и лайма.

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