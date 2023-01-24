Названы главные ароматы Москвы

«С каким запахом у меня ассоциируется Москва? Один выбрать крайне сложно, Москва очень многогранный город. Я, наверное, скажу про запахи метро, так как в Москве я все-таки большую часть времени провожу там», — сказала парфюмер.

По словам Арсеньевой, если бы ее попросили сделать сувенирную серию духов, посвященную Москве, то туда бы входило ароматов 12, не меньше. Она отметила, что в столице, например, огромное количество парков и каждый из них имеет свой характерный запах. Так, Измайловский парк пахнет прудом и деревом.