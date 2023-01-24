Собянин оценил эффект от отмены турникетов в общественном транспорте

«То, что турникеты из наземного транспорта надо убирать, было ясно еще в 2011 году, с первых дней реализации нашей программы модернизации общественного транспорта. Тем не менее, сделать это сразу было невозможно. Хорошо или плохо, но турникеты выполняли свою функцию борьбы с безбилетным проездом. Без них количество «зайцев» могло вырасти в разы, и «Мосгортранс» потерпел бы многомиллиардные убытки. Нам говорили, что турникеты - практика, принятая чуть ли не во всем мире. А если где-то и существуют города, в которых можно свободно зайти в автобус, то в Москве это не будет работать. У нас другая культура. Я был категорически не согласен с этим подходом. Да, многие пассажиры не хотят платить за проезд. Но почему они так поступают? Может, потому что поездки в наземном транспорте вызывают у них исключительно негативные эмоции? Измените общественный транспорт - изменится и отношение к оплате за проезд. На решение этой задачи нам потребовалось примерно семь лет», - написал мэр.