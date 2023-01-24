Собянин оценил эффект от отмены турникетов в общественном транспорте

Отмена турникетов в наземном транспорте Москвы, которая произошла в 2018 году, позволила пассажирам экономить до 25 минут в зависимости от маршрута. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
«С 1 января 2018 года мы убрали турникеты на 72 наиболее загруженных автобусных маршрутах, а с 1 сентября 2018 года - на всем наземном транспорте Москвы. Высадка и посадка стала осуществляться через все двери, рядом с каждой был установлен валидатор для оплаты проезда. Благодаря этому практически полностью исчезли очереди на остановках. Даже на крупных пересадочных узлах у метро время посадки сократилось до одной минуты, тогда как раньше могло достигать 10 минут», - говорится в сообщении.
Мэр отметил, что без турникетов наземный транспорт стал ходить быстрее и чаще. «Пассажиры экономят до 25 минут в зависимости от маршрута. А сбереженные нервы подсчитать просто невозможно», - добавил Собянин.
По его словам, не оправдались и опасения о массовом возвращении безбилетников.
«До отмены турникетов контролеры выявляли порядка 800 безбилетных проездов в сутки. На сегодняшний день - около тысячи, что в московских масштабах абсолютно некритично», - написал Собянин.
Он добавил, что отмена турникетов упростила внедрение новых сервисов для пассажиров. «Например, в сентябре 2021 года мы запустили сервис бесплатных пересадок между маршрутами наземного транспорта, а в 2022 году такая возможность появилась внутри одного маршрута. В прошлом году пассажиры воспользовались этой возможностью более 6,7 млн раз и сэкономили свыше 161 млн руб. на оплате проезда», - пояснил мэр.
Поскольку теперь валидаторы установлены не только у передней двери, но и по всему салону, появилась возможность использовать их в пути. «Например, для активации удаленного пополнения карты «Тройка». С января 2022 года пассажиры воспользовались новым сервисом почти 2,5 млн раз», - подчеркнул Собянин.
Он также рассказал о том, как было принято решение по отмене турникетов.
«То, что турникеты из наземного транспорта надо убирать, было ясно еще в 2011 году, с первых дней реализации нашей программы модернизации общественного транспорта. Тем не менее, сделать это сразу было невозможно. Хорошо или плохо, но турникеты выполняли свою функцию борьбы с безбилетным проездом. Без них количество «зайцев» могло вырасти в разы, и «Мосгортранс» потерпел бы многомиллиардные убытки. Нам говорили, что турникеты - практика, принятая чуть ли не во всем мире. А если где-то и существуют города, в которых можно свободно зайти в автобус, то в Москве это не будет работать. У нас другая культура. Я был категорически не согласен с этим подходом. Да, многие пассажиры не хотят платить за проезд. Но почему они так поступают? Может, потому что поездки в наземном транспорте вызывают у них исключительно негативные эмоции? Измените общественный транспорт - изменится и отношение к оплате за проезд. На решение этой задачи нам потребовалось примерно семь лет», - написал мэр.
По его словам, за это время в Москве появились выделенные полосы для общественного транспорта, благодаря которым снизилось время в пути, стало меньше ДТП. Также в городе организовано около 440 км выделенных полос. Ежедневно ими пользуются порядка 2,4 млн пассажиров. Был обновлен подвижной состав - закуплено свыше 10 тыс. современных автобусов, более 600 трамваев, а в последние годы - и более тысячи электробусов.
«Старые остановки постепенно заменяются павильонами нового образца. Они спасут от дождя, снега и ветра. Для безопасности там установлены камеры видеонаблюдения, а для удобства пассажиров - USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. И, наконец, была внедрена карта «Тройка», благодаря которой оплата проезда стала простой и необременительной процедурой. Да и тарифы на городской транспорт мы индексировали ниже инфляции, тем самым снизив реальную стоимость проезда примерно на четверть», - добавил Собянин.
Он отметил, что на первый взгляд, отмена турникетов - пример простого и эффективного решения, но «в действительности эта простота обманчива».
«Чтобы оно принесло реальную пользу, потребовалось не только решить множество сложнейших технических вопросов, но и кардинально изменить имидж наземного транспорта - сделать его крутым и привлекательным в глазах москвичей. Спасибо каждому пассажиру, оплачивающему проезд. Благодаря вам мы продолжаем делать транспорт в Москве лучше. Без вашего ответственного отношения это было бы невозможно», - подчеркнул мэр.