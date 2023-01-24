В «Технограде» на ВДНХ открываются бесплатные курсы для нянь

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ открывает курсы профессиональной переподготовки по специальности няни-гувернантки. По итогам курсов участницы получат дипломы няни и воспитателя в детском саду.
Курсы рассчитаны на жителей города и переселенцев с новых территорий. В программе — теоретическая подготовка, консультации и стажировка в семьях. Курсы очные, по 8 часов 5 дней в неделю.
Записаться можно на сайте. Для участия нужно образование выше среднего, также состоится собеседование с психологом.