В «Технограде» на ВДНХ открываются бесплатные курсы для нянь

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ открывает курсы профессиональной переподготовки по специальности няни-гувернантки. По итогам курсов участницы получат дипломы няни и воспитателя в детском саду.

Фото: © Ксения Черная / Pexels © Ксения Черная / Pexels

Курсы рассчитаны на жителей города и переселенцев с новых территорий. В программе — теоретическая подготовка, консультации и стажировка в семьях. Курсы очные, по 8 часов 5 дней в неделю.