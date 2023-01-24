В Москве стало на 23% меньше безработных в 2022 году

Уровень безработицы в Москве составляет 0,39%, численность безработных снизилась на 23% в 2022 году. Об этом журналистам сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов .

"За 2022 год численность безработных в столице снизилась на 23%. <…> К началу этого года в Москве было зарегистрировано 28,1 тыс. безработных. Это рекордно низкий показатель за последние несколько лет. На 1 января 2023 года уровень безработицы в столице составил 0,39%, что является минимальным значением с февраля 2020-го", - сказал Ефимов.

Отмечается, что стабильность рынка труда в прошлом году, несмотря на санкции и уход ряда крупных зарубежных компаний, обеспечили взвешенная политика в сфере занятости, меры поддержки предприятий и бизнеса, а также активная программа по замещению продукции иностранных брендов товарами от производителей из России и дружественных стран.

По данным департамента экономической политики и развития города, за январь-декабрь 2022 года наибольшую разницу между количеством принятых на работу и уволенных зафиксировали в сфере разработки компьютерного и программного обеспечения - 24,7 тыс. человек. В отрасли научных исследований и разработок было трудоустроено на 10,7 тыс. сотрудников больше, чем уволено, в сфере ЖКХ - на 5,3 тыс., в области ремонта и монтажа машин и оборудования - на 3,4 тыс., в производстве компьютеров, электроники, оптики - на 2,7 тыс.