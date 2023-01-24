В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
1 час назад

В Москве число безработных жителей снизилось на 23% в 2022 году

ТАССиещё 2

Уровень безработицы в Москве составляет 0,39%, численность безработных снизилась на 23% в 2022 году. Об этом журналистам сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Москве стало на 23% меньше безработных в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"За 2022 год численность безработных в столице снизилась на 23%. <…> К началу этого года в Москве было зарегистрировано 28,1 тыс. безработных. Это рекордно низкий показатель за последние несколько лет. На 1 января 2023 года уровень безработицы в столице составил 0,39%, что является минимальным значением с февраля 2020-го", - сказал Ефимов.

Отмечается, что стабильность рынка труда в прошлом году, несмотря на санкции и уход ряда крупных зарубежных компаний, обеспечили взвешенная политика в сфере занятости, меры поддержки предприятий и бизнеса, а также активная программа по замещению продукции иностранных брендов товарами от производителей из России и дружественных стран.

По данным департамента экономической политики и развития города, за январь-декабрь 2022 года наибольшую разницу между количеством принятых на работу и уволенных зафиксировали в сфере разработки компьютерного и программного обеспечения - 24,7 тыс. человек. В отрасли научных исследований и разработок было трудоустроено на 10,7 тыс. сотрудников больше, чем уволено, в сфере ЖКХ - на 5,3 тыс., в области ремонта и монтажа машин и оборудования - на 3,4 тыс., в производстве компьютеров, электроники, оптики - на 2,7 тыс.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители