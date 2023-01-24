В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
1 час назад

У медведя Диксона появилась возможность рыбачить на новой глубине

Мослентаиещё 1

У медведя Диксона, привезенного с Севера на реабилитацию в столицу, появилась возможность рыбачить на новой глубине. Об этом в личном Telegram-канале сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

У медведя Диксона появилась возможность рыбачить на новой глубине
Фото: МослентаМослента

«Сегодня мы углубили его бассейн еще примерно на 60 сантиметров: перепад дна остается таким же плавным, а в самом глубоком месте достигает 130 сантиметров. Это абсолютно безопасно для Диксона, учитывая то, как он уверенно держится в воде», — написала гендиректор зоопарка.

Зоологи рассчитывают, что на большей глубине медведь будет активнее задействовать свои конечности. Это соответствует плану его реабилитации. Для стимуляции дополнительной активности у Диксона работники зоопарка планируют запустить в углубленный бассейн рыбу.

Ранее было опубликовано видео первой рыбалки медведя Диксона в Московском зоопарке. Зоологи будут регулярно обеспечивать Диксону так называемую «рыбалку», чтобы и дальше развивать у него охотничий инстинкт и стимулировать его подвижность, подчеркнула Акулова.

Новости Москвы,Светлана Акулова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители