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45 минут назад

Сергей Собянин: Более 30 тысяч рабочих мест создали в метрополитене за 10 лет

Вечерняя Москва

За последние 10 лет в московском метрополитене появилось 31 260 новых рабочих мест. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: Более 30 тысяч рабочих мест создали в метрополитене за 10 лет
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— На создание новых рабочих мест со стабильной зарплатой и социальными гарантиями от города влияет активное строительство инфраструктуры метро. Только благодаря Большой кольцевой линии появилось более шести тысяч вакансий, — заявил он.

Самыми популярными профессиями, уточнил московский мэр, стали водитель трамвая, машинист электропоезда, дежурный по станции, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электромеханик, электромонтер тяговой подстанции, а также тоннельный рабочий, монтер и обходчик пути.

Сейчас столичный метрополитен является одним из крупнейших работодателей города. Метро продолжает активно набирать людей на новые вакансии, добавил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Собянин заявил, что в текущем году в городе увеличится вдвое сеть наземного метро. Глава города также перечислил самые востребованные станции МЦД.

Также глава города рассказал о планах строительства метро в Москве. По его словам, в наступившем году планируется открытие 14 новых станций метро. При этом на Большой кольцевой линии (БКЛ) откроется девять станций.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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