Собянин: Более 30 тысяч рабочих мест создали в метрополитене за 10 лет

За последние 10 лет в московском метрополитене появилось 31 260 новых рабочих мест. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— На создание новых рабочих мест со стабильной зарплатой и социальными гарантиями от города влияет активное строительство инфраструктуры метро. Только благодаря Большой кольцевой линии появилось более шести тысяч вакансий, — заявил он.

Самыми популярными профессиями, уточнил московский мэр, стали водитель трамвая, машинист электропоезда, дежурный по станции, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электромеханик, электромонтер тяговой подстанции, а также тоннельный рабочий, монтер и обходчик пути.

Сейчас столичный метрополитен является одним из крупнейших работодателей города. Метро продолжает активно набирать людей на новые вакансии, добавил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Собянин заявил, что в текущем году в городе увеличится вдвое сеть наземного метро. Глава города также перечислил самые востребованные станции МЦД.