Москвичи могут сдать макулатуру и получить скидку на книги

Сдать ненужную макулатуру и получить за это скидку теперь можно с помощью специальных эко-боксов, которые установлены в четырех книжных магазинах столицы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Освобождать квартиру от лишнего хлама, совершать добрые дела и проводить время с интересом — вот три простых способа, которые, по мнению специалистов, заметно поднимают настроение и улучшают самочувствие горожан. Теперь эти три полезных занятия можно практиковать одновременно: федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» запустила пилотный проект «Новая жизнь для старых страниц».

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Эко-доброжелательность и социальная ответственность перед обществом сегодня — верные признаки надежной бизнес-компании и ценный тренд среди горожан. Все больше людей интересуются местами, куда можно сдать на переработку использованные в быту материалы. Совместить покупку новых книг и дать вторую жизнь старым произведениям теперь можно в магазинах книжной сети. И это отличное сочетание полезных дел, считают здесь. Тем более что за сдачу макулатуры каждому полагается приятный бонус — купон на скидку.

Книжные магазины давно вышли за рамки торговых площадок и стали сегодня тем самым комфортным местом, где можно с удовольствием и пользой проводить свободное время. Здесь можно не только покупать книги, но и получать новые знания, встречаться с любимыми авторами, творить на мастер-классах и участвовать в больших и важных делах — благотворительных и экологических проектах. Примечательно, что для акции «Новая жизнь для старых страниц» выбраны магазины в удаленных от центра районах столицы, потому что, как правило, именно в спальных районах чаще всего ощущается отсутствие экологических площадок.

Наравне со столицей новая экологическая акция стартовала в Краснодаре, Перми, Воронеже и в магазинах «Буквоед» в Санкт-Петербурге, в планах организаторов распространить ее и на другие российские города.