В Москве за сутки выявили 1 362 случая COVID-19

За минувшие 24 часа в Москве выявили 1 362 новых случая заражения коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Госпитализация и дальнейшее лечение под наблюдением специалистов за прошедшие сутки потребовались 93 проживающим в столице. Выздоровели от кронавируса за минувшие 24 часа 2 063 пациента, умерли 12 человек.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 332 707 случаев коронавируса, выздоровел 3 136 551 человек, умерли 47 809 пацентов.

Тем временем количество случаев заражения COVID-19 по всей России за последние сутки составило 4 702. Госпитализировали с коронавирусом 907 человек. Полностью выздоровели от COVID-19 за прошедшие 24 часа 5 466 пациентов. Как ранее сообщил доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, в условиях существования вируса среди вакцинированных или переболевших им россиян, COVID-19 придется "найти нового хозяина".