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1 час назад

В Москве за сутки выявили 1 362 случая COVID-19

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За минувшие 24 часа в Москве выявили 1 362 новых случая заражения коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве за сутки выявили 1 362 случая COVID-19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиковпортал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Госпитализация и дальнейшее лечение под наблюдением специалистов за прошедшие сутки потребовались 93 проживающим в столице. Выздоровели от кронавируса за минувшие 24 часа 2 063 пациента, умерли 12 человек.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 332 707 случаев коронавируса, выздоровел 3 136 551 человек, умерли 47 809 пацентов.

Тем временем количество случаев заражения COVID-19 по всей России за последние сутки составило 4 702. Госпитализировали с коронавирусом 907 человек. Полностью выздоровели от COVID-19 за прошедшие 24 часа 5 466 пациентов. Как ранее сообщил доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, в условиях существования вируса среди вакцинированных или переболевших им россиян, COVID-19 придется "найти нового хозяина".

По словам эксперта, среди тех, кто переймет коронавирус могут оказаться животные: кошки, мыши и другие.

Новости Москвы,Общество,Владислав Жемчугов,
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