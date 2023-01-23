Москвичам рассказали о работе диспетчеров «Организатора перевозок»

Диспетчеры «Организатора перевозок» ежедневно обеспечивают комфорт пассажиров, корректируя расписание и решая проблемы транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 23 января.

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— Чтобы пассажиры доезжали с комфортом и вовремя, диспетчеры «Организатора перевозок»: корректируют расписание в режиме реального времени, оперативно реагируют на нештатные ситуации, выпускают на маршруты дополнительный транспорт при необходимости, — говорится в сообщении.

Ежедневно за состоянием транспорта следит более 75 сотрудников. Он проводят контроль работы 10,5 тысячи автобусов и электробусов, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».