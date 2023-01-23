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7 минут назад

Москвичам рассказали о работе диспетчеров «Организатора перевозок»

Вечерняя Москва

Диспетчеры «Организатора перевозок» ежедневно обеспечивают комфорт пассажиров, корректируя расписание и решая проблемы транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 23 января.

Москвичам рассказали о работе диспетчеров «Организатора перевозок»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Чтобы пассажиры доезжали с комфортом и вовремя, диспетчеры «Организатора перевозок»: корректируют расписание в режиме реального времени, оперативно реагируют на нештатные ситуации, выпускают на маршруты дополнительный транспорт при необходимости, — говорится в сообщении.

Ежедневно за состоянием транспорта следит более 75 сотрудников. Он проводят контроль работы 10,5 тысячи автобусов и электробусов, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что разработка студентов Российского университета транспорта на основе технологий нейросети даст возможность сделать управление дорожным движением более эффективным. Это стало возможным за счет оптимизации работы светофоров и управления автобусными пассажирскими перевозками.

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