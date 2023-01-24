На станции метро «Лианозово» начались работы по архитектурной отделке

На станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии Московского метро продолжаются работы по отделке пассажирской зоны и технических помещений, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Фото: М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Основные монолитные конструкции станции «Лианозово» ЛДЛ метро выполнены в полном объёме, началась архитектурная отделка. Основным её элементом станет анфилада, состоящая из последовательно примыкающих друг к другу светлых и тёмных участков», — сообщил Бочкарёв.

Он отметил, что на платформе полностью выполнена гидроизоляция, завершены работы по обратной засыпке монтажного проёма на первом вестибюле после монтажа эскалаторов.

В свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что на полу станции началась укладка полированными плитами светло-серого гранита.

«На путевых стенах выполняется монтаж подсистемы крепления облицовочных панелей. 46 колонн, потолок и стены планируется покрыть металлическими панелями», — уточнил он.