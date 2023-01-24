В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
1 час назад

Бочкарёв: на станции метро «Лианозово» ведутся отделочные работы

RT на русскомиещё 11

На станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии Московского метро продолжаются работы по отделке пассажирской зоны и технических помещений, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

На станции метро «Лианозово» начались работы по архитектурной отделке
Фото:  М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Основные монолитные конструкции станции «Лианозово» ЛДЛ метро выполнены в полном объёме, началась архитектурная отделка. Основным её элементом станет анфилада, состоящая из последовательно примыкающих друг к другу светлых и тёмных участков», — сообщил Бочкарёв.

Он отметил, что на платформе полностью выполнена гидроизоляция, завершены работы по обратной засыпке монтажного проёма на первом вестибюле после монтажа эскалаторов.

В свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что на полу станции началась укладка полированными плитами светло-серого гранита.

«На путевых стенах выполняется монтаж подсистемы крепления облицовочных панелей. 46 колонн, потолок и стены планируется покрыть металлическими панелями», — уточнил он.

По его словам, также идёт монтаж систем вентиляции, отопления и водоснабжения.

Новости Москвы,Строительство,Юрий Кравцов,Андрей Бочкарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители