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1 час назад

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве

Мослента

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области до вторника, передает Гидрометцентр России.

«Гололедица. Период предупреждения до 10:00 вторника, 24 января», — говорится в сообщении о ситуации в Москве.

Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

По информации синоптиков, в понедельник и во вторник в городе ожидается до минус 1-3 градусов, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова назвала самый теплый день наступившей недели.

Новости Москвы,Видео,Татьяна Позднякова,
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