30 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы

В трех московских аэропортах в понедельник, 23 января, отменили или задержали 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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В аэропорту Внуково задержано девять рейсов, а вылеты четырех лайнеров отменены. В Домодедово 12 рейсов задержано и один отменен, в Шереметьево четыре рейса были задержаны. Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина изменения времени вылета десятков рейсов в воздушных гаванях Москвы не называется.