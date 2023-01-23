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7 минут назад

30 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы

Lenta.ruиещё 1

В трех московских аэропортах в понедельник, 23 января, отменили или задержали 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

30 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В аэропорту Внуково задержано девять рейсов, а вылеты четырех лайнеров отменены. В Домодедово 12 рейсов задержано и один отменен, в Шереметьево четыре рейса были задержаны. Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина изменения времени вылета десятков рейсов в воздушных гаванях Москвы не называется.

Ранее в январе стало известно, что авиакомпания «Победа» после решения Верховного суда России о незаконности ее правил провоза ручной клади изменит формулировки требований для пассажиров. При этом общий подход к провозу багажа и ручной клади на рейсах лоукостера не изменится.

Новости Москвы,Верховный суд,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Авиакомпания "Победа",
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