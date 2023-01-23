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1 час назад

Москвичам рассказали о работе центра реабилитации диких животных

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В прошлом году специалисты центра реабилитации диких животных оказали помощь 371 животному. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Москвичам рассказали о работе центра реабилитации диких животных
Фото: АГН МоскваАГН Москва

— Половина из них — обитатели средней полосы России — утки, совы, чайки, лисы. Также попадали и необычные гости: лев африканский, тигр, пума, фазаны, волнистые попугаи, амадины, лесные амурские коты, приматы, экзотические змеи, — говорится в сообщении.

В общей сложности на горячую линию единой справочной службы поступило свыше 2,3 тысячи звонков о диких животных. В большинстве своем горожане рассказывали о лисах, утках и хищных птицах. За 2022 год в центре побывали 925 особей животных. В естественную среду после реабилитации получилось вернуть более 90 подопечных. Сам центр расположен в деревне Андрейково Московской области, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В столичном лесопарке Измайловский специалисты Мосприроды обнаружили птиц, внесенных в Красную книгу Москвы. В частности, черный коршун, цапля серая и зеленый дятел.

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