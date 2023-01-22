В Москве появится новый тип общественных пространств

«Что в нем будет находиться, можно будет планировать по мере необходимости. Запросы возникнут, когда появятся люди, которые будут там гулять и пользоваться павильоном. По сути, это универсальное пространство, которое ждет, какие запросы будут у общества», — рассказал Идиатулин.