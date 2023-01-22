В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Собянин: Электробусный парк Москвы за четыре года стал одним из крупнейших в мире

Москва24иещё 4

Сергей Собянин рассказал, что электробусный парк Москвы стал одним из крупнейших в мире за 4 года с момента поставки первых машин. Об этом мэр сообщил в личном блоге.

Собянин: Электробусный парк Москвы стал одним из крупнейших в мире
Фото: ТАССТАСС

По словам мэра Москвы, в конце 2022 года количество электробусов на улицах столицы достигло 1050 единиц.

Видео дня

"Московские электробусы обслуживают 79 маршрутов. В 2022 году они перевезли больше 117 миллионов пассажиров, а всего с начала работы – больше 276 миллионов человек", – написал мэр.

Собянин отметил, что в России была создана новая отрасль машиностроения – производство электробусов. Заводы "ГАЗ" и "КамАЗ" создали долгосрочные инвестиции в развитии новых линиях производства.

Мэр уточнил, что в 2021 году "КамАЗ" открыл в Москве производство по сборке электробусов на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе.

На сегодняшних день порядка 8,5 тысячи человек занимаются производством электробусов. Кроме того, эти рабочие места хорошо закреплены от колебаний деловой конъюктуры благодаря техобслуживанию машин в течение 15-ти лет.

В 2022 году электробусы начали обслуживать на 4-х маршрутах Новую Москву. Маршруты связывают Троицк с ближайшими поселениями, кроме того 101-й маршрут курсирует до станции метро "Теплый Стан". Это произошло благодаря открытию электробусного парка "Красная Пахра", который стал первым в России и крупнейшим в Европе.

Собянин рассказал, что в ТиНАО курсируют усовершенствованные электробусы. Они оснащены новейшей модификации с улучшенными характеристиками. Каждый электробус оборудован увеличенным запасом хода, более крупным маршрутным табло, адаптивным освещением в салоне, также в салонах установлен электрический отопитель.

"Парк "Красная Пахра" рассчитан на 300 машин. На его территории установлены 34 ультрабыстрые зарядные станции с системой динамического распределения заряда на более 200 зарядных постов", – сообщил Собянин.

Мэр заявил, что в 2023–2024 годах планируется поставить в столицу около тысячи электробусов. Электробусный парк будет увеличен почти вдвое.

Собянин также отметил, что благодаря появлению электробусов на каждого пассажира теперь приходится в 145 раз меньше выброса вредных веществ. В 2022 году количество выбросов СО2 сократили на 36 тысяч тонн, а загрязняющих веществ – на 280 тонн.

"Поэтому, несмотря на санкции и прочие сложности, правительство Москвы продолжит делать ставку на экологически чистый наземный транспорт. Это инвестиции и в повышение комфорта пассажиров, и в улучшение здоровья горожан, и в развитие транспортного машиностроения России", – заключил Собянин.

Ранее в пресс-службе столичного Дептранса сообщили, что в Москве планируется запуск 30 электробусных маршрутов в 2023 году. В течение 2023 и 2024 годов в город поступит около 1 000 улучшенных электробусов.

Их основные преимущества заключаются в удвоенной емкости батареи, более ярком указателе маршрута и запасе хода после подзарядки до 90 километров.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители