«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве

«Гололедица, местами сильная. Период предупреждения до 1:00 23 января», — говорится в сообщении о ситуации в Москве.

По информации синоптиков, в воскресенье, 22 января, в столице ожидается до минус 1-3 градусов, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В понедельник также ожидается до минус трех градусов, но без осадков.