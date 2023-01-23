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24 минуты назад

Названа имитирующая стиль Московского Кремля станция метро

Мослентаиещё 1

Архитектурное решение станции метро «Боровицкая» имитирует стиль Московского Кремля, рассказал автор публикации в сообществе ВКонтакте «Мир метро».

Названа имитирующая стиль Московского Кремля станция метро
Фото: МослентаМослента

«Архитектурные и декоративно-художественные приемы передают главный тематический образ станции — образ Московского Кремля», — написал он.

По его словам, станция была открыта 23 января 1986 года. Отсылкой к современному облику Московского Кремля, воздвигнутого при Иване III Великом, автор поста назвал стало использование облицовочного кирпича для межпилонных проходов — впервые в истории столичной подземки.

На некоторых кирпичах размещены керамические миниатюры: «буквицы», «цифирь», «чудо Георгия о змии», «борзый» конь, кораблик и птица, рубленый острог, букет, каменная крепость, парочка в окошке, море с дельфинами, осетр в сетях, пушка, реактивный самолёт, автомобиль, стартующая ракета и космонавт.

Ранее москвичи признались в неприятных ощущениях от одной станции метро.

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