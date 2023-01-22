Сергей Собянин подвел итоги работы цифровых сервисов Москвы в 2022 году. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

По словам Собянина, к цифровой экосистеме столицы присоединились более 6,7 миллиона человек.

"Электронные проекты охватывают все больше значимых сфер городской жизни. Они стали по-настоящему незаменимым инструментом управления городом вместе с жителями и в интересах жителей", – отметил мэр Москвы.

Согласно данным, в 2022 году более 900 голосований на разные темы провели пользователи в проекте "Активный гражданин". Собянин отметил, что москвичи выбрали названия для 15 станция метрополитена, а также для 13 улиц и 2 площадке.

Кроме того, с помощью платформы "Город идей" было реализовано 7 проектов, среди которых наибольшую популярность получил "Мой спортивный район". К этому проекту присоединились более 42 тысяч жителей.

Благодаря порталу "Наш город" в 2022 году москвичи смогли решить больше миллиона вопросов, связанных с содержанием домов, дворов, дорог и других объектов.

В января 2022 года стартовал проект "Город знаний". В нем решили принять участие порядка 100 тысяч москвичей. Жители столицы выполнили более миллиона заданий из разных категорий.

Кроме того, 97 процентов многоквартирных домов Москвы подключились к платформе "Электронный дом". За прошлых год жильцы смогли провести более тысячи общих собраний собственников и провели больше тысячи опросов.