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32 минуты назад

Сергей Собянин подвел итоги работы цифровых сервисов Москвы в 2022 году

Москва24иещё 4

Сергей Собянин подвел итоги работы цифровых сервисов Москвы в 2022 году. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.

Собянин подвел итоги работы цифровых сервисов Москвы в 2022 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясинапортал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

По словам Собянина, к цифровой экосистеме столицы присоединились более 6,7 миллиона человек.

"Электронные проекты охватывают все больше значимых сфер городской жизни. Они стали по-настоящему незаменимым инструментом управления городом вместе с жителями и в интересах жителей", – отметил мэр Москвы.

Согласно данным, в 2022 году более 900 голосований на разные темы провели пользователи в проекте "Активный гражданин". Собянин отметил, что москвичи выбрали названия для 15 станция метрополитена, а также для 13 улиц и 2 площадке.

Кроме того, с помощью платформы "Город идей" было реализовано 7 проектов, среди которых наибольшую популярность получил "Мой спортивный район". К этому проекту присоединились более 42 тысяч жителей.

Благодаря порталу "Наш город" в 2022 году москвичи смогли решить больше миллиона вопросов, связанных с содержанием домов, дворов, дорог и других объектов.

В января 2022 года стартовал проект "Город знаний". В нем решили принять участие порядка 100 тысяч москвичей. Жители столицы выполнили более миллиона заданий из разных категорий.

Кроме того, 97 процентов многоквартирных домов Москвы подключились к платформе "Электронный дом". За прошлых год жильцы смогли провести более тысячи общих собраний собственников и провели больше тысячи опросов.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что на mos.ru предприниматели воспользовались услугами для бизнеса более 2,2 миллиона раз за 2022 год. Сергунина отметила, что наиболее популярными услугами в 2022 году стали сверка финансово-лицевых счетов и оформление пропусков для грузовиков, которые ежедневно в столицу доставляют продукты питания и разнообразные товары.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,Сергей Собянин,
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