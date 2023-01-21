Москвичам дали рекомендации на фоне повышения атмосферного давления

«Например, при высоком давлении некоторые люди чувствуют вялость, усталость, слабость, нехарактерные болевые реакции, головные или суставные боли, а также раздражение и плаксивость», — отметила она.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин, в свою очередь, отметил, что аномальное атмосферное давление может влиять на изменение эмоционального фона, вызывать сонливость или противоположную ей гиперактивность. При этом наиболее подвержены воздействую погоды, по его словам, люди с хроническими или сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилые. В эти дни эксперт рекомендует по максимуму снизить нагрузку и раньше ложиться спать.