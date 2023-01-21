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1 час назад

Сергунина: 25–27 января в Москве пройдут дни студенчества

Вечерняя Москваиещё 1

Городское руководство подготовило в столице интерактивную программу для молодежи в рамках Дня студенчества, празднование которого пройдет в период с 25 по 27 января. Об этом в субботу, 21 января, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В Москве пройдут дни студенчества
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвыmos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Ребята смогут поучаствовать в десятках разных событий по всей Москве. Их ждут экскурсии, выставки, патриотические мероприятия, интеллектуальные игры и спортивные соревнования, — заявила представитель мэрии.

Она также добавила, что, кроме перечисленных мероприятий, для студентов проведут тренинги по предпринимательству. Крупнейшими площадками для встреч молодежи в эти дни станут ВДНХ и Парк Горького.

В первый день праздничной серии студентов очной формы обучения и посетительниц с именем Татьяна приглашают бесплатно покататься на 28 катках. Для этого необходимо оформить билет на сайте парка, где находится ледовая площадка. На входе его нужно показать вместе с действующим студенческим билетом или удостоверением личности, где имеется имя Татьяна. В пунктах проката коньки можно будет арендовать также на бесплатной основе.

26 января в «Сокольниках» и Измайловском парке будут организованы квесты, посвященные культуре и истории России. Помимо этого, в ситуационном центре правительства Москвы, центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ и еще на нескольких площадках состоятся встречи молодежи с ветеранами боевых действий и участниками спецоперации.

В заключительный день праздничной серии в легкоатлетическом манеже МГСУ пройдет «Гонка универов», в которой примут участие 35 команд столичных вузов.

В качестве организаторов дней студенчества выступил проектный офис «Молодежь Москвы» при поддержке городского комитета общественных связей и молодежной политики.

До этого Наталья Сергунина рассказала, что воспитанники столичных детских школ искусств в 2022 году приняли участие более чем в пяти тысячах конкурсов и фестивалей разного уровня.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,ВДНХ,Правительство Москвы,
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