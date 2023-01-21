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45 минут назад

Клубу мемуаристики «Линия жизни» в Москве исполнилось два года

Вечерняя Москваиещё 2

Два года исполнилось клубу мемуаристики «Линия жизни», который был создан Главархивом столицы и центрами московского долголетия. Об этом в субботу, 21 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Клубу мемуаристики «Линия жизни» в Москве исполнилось два года
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвыmos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— С каждым годом количество центров московского долголетия растет, а это значит, что клуб «Линия жизни» продолжит свое развитие и вскоре пополнится новыми участниками, ведь каждая встреча для активистов — это целое событие, — рассказала руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.

Участниками клуба уже стали 500 человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В начале января центры госуслуг «Мои документы» и Главархив Москвы открыли онлайн-выставку «Мечты москвичей в Новый год. 1941». Пользователи узнают, какие подарки фронтовикам готовили жители и чем украшали новогоднюю елку на передовой и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Также на экспозиции представлены истории людей, находившихся на фронте во время зимних праздников.

Помимо этого, новая книга о прорыве блокады Ленинграда появилась в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». В издание вошли рассказы ленинградцев, которые застали блокаду.

Новости Москвы,Елена Громова,Правительство Москвы,
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