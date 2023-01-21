Перечислены любимые места городских птиц зимой

«При более-менее теплой погоде они могут спать и отдыхать в ветвях деревьев и кустарников. Когда становится холодно, птицы могут прятаться под крышами, на чердаках, в дуплах и скворечниках - то есть, в искусственных гнездовьях. Бывает, они греются на теплотрассах, а некоторые птицы, например, сизые голуби, могут залетать погреться в метро, в переходы, в вестибюли», — рассказал биолог.