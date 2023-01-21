В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
53 минуты назад

Перечислены любимые места городских птиц зимой

Мослента

Любимые места обитания городских птиц зимой перечислил «Мосленте» кандидат биологических наук, доцент МГПУ Андрей Резанов. По его словам, в последние годы из-за относительно теплого климата для пернатых создаются условия, характерные для зоны мягких зим.

Перечислены любимые места городских птиц зимой
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

Резанов отметил, что в последние годы комфортной зимовке уток способствует сброс теплых вод в столичные водоемы. В пример он привел Москву-реку в районах Курьяново и Коломенское.

«Они (сбросы) не только не дают замерзать участкам реки, в который впадают, но и содержат биогенные элементы: белки, жиры, углеводы», — пояснил эксперт.

У относительно диких популяций синиц, поползня и дятла также есть места для зимовки в городе. В условиях мегаполиса им проще пережить холода, отметил Резанов.

«При более-менее теплой погоде они могут спать и отдыхать в ветвях деревьев и кустарников. Когда становится холодно, птицы могут прятаться под крышами, на чердаках, в дуплах и скворечниках - то есть, в искусственных гнездовьях. Бывает, они греются на теплотрассах, а некоторые птицы, например, сизые голуби, могут залетать погреться в метро, в переходы, в вестибюли», — рассказал биолог.

Ранее в Москве заметили пьяных свиристелей. Нетрезвые птицы, объевшиеся забродившей рябины, лежали на земле без движения.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители