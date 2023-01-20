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1 час назад

Москвичи назвали необходимый для счастья доход

Мослента

Размер дохода, необходимого им для счастья, назвали москвичи в ходе опроса, проведенного страховыми компаниями «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах».

Москвичи назвали необходимый для счастья доход
Фото: МослентаМослента

Чаще всего москвичи отвечали, что хотели бы иметь заработок свыше 100 тысяч рублей в месяц. Такого же мнения придерживались и жители других регионов: Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Челябинской области и Красноярского края.

Так, большинство из более чем 1,5 тысячи респондентов указали суммы свыше 100 тысяч рублей в месяц. Еще 16 процентов опрошенных отметили, что им достаточно зарплаты до 50 тысяч рублей, а каждый десятый желает получать от 50 до 100 тысяч рублей ежемесячно. 17 процентов россиян высказали мнение, что счастье не измеряется деньгами.

Помимо материального благополучия, стабильного и высокого заработка россияне назвали и другие факторы, влияющие на благополучное состояние. Среди них: крепкое здоровье свое и родных, наличие любящих людей, спокойная жизнь, любовь к семье и комфорт близких.

Ранее москвичи определили идеальный ежемесячный доход в 2023 году. Средний желаемый доход жителей столицы составил 154,3 тысячи рублей в месяц.

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