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26 минут назад

В Москве открылась китайская ярмарка, посвященная Празднику весны

ТАСС

Китайская культурная ярмарка, посвященная Чуньцзе (Праздник весны, Новый год по лунному календарю), открылась в пятницу в деловом центре "Парк Хуамин" в Москве. Почетными гостями мероприятия стали посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, министр культуры РФ Ольга Любимова, передает корреспондент ТАСС.

В Москве открылась китайская культурная ярмарка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Послезавтра наступит самый важный традиционный праздник Китая - Праздник весны, который китайцы проводят в семейном кругу с добрыми пожеланиями и наилучшими благословениями на будущее. На сегодняшней культурной ярмарке мы хотим разделить счастье и радость с нашими российскими друзьями", - сказал посол на церемонии открытия ярмарки.

"Если бы расстояние измерялось с точки зрения сердца, мы никогда не были бы на расстоянии больше минуты. Культура - это мост, способствующий укреплению взаимопонимания и доверия между разными странами и народами. И Китай, и Россия - великие культурные державы с прекрасными культурным традициями", - заявил Чжан Ханьхуэй.

В рамках мероприятия прошли такие традиционные китайские представления, как танец львов и дракона, шоу барабанов. Гости ярмарки могут приобрести китайские сладости и чай, поучаствовать в чайной церемонии, а также попробовать себя в каллиграфии.

Ярмарка в Москве продлится до 25 января.

Новый год по лунному календарю на этот раз наступает 22 января. Это один из важнейших праздников в КНР, с 21 по 27 января в стране объявлены общенациональные выходные.

Новости Москвы,Ольга Любимова,
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