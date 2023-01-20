В Москве открылась китайская культурная ярмарка

Китайская культурная ярмарка, посвященная Чуньцзе (Праздник весны, Новый год по лунному календарю), открылась в пятницу в деловом центре "Парк Хуамин" в Москве. Почетными гостями мероприятия стали посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, министр культуры РФ Ольга Любимова, передает корреспондент ТАСС.
"Послезавтра наступит самый важный традиционный праздник Китая - Праздник весны, который китайцы проводят в семейном кругу с добрыми пожеланиями и наилучшими благословениями на будущее. На сегодняшней культурной ярмарке мы хотим разделить счастье и радость с нашими российскими друзьями", - сказал посол на церемонии открытия ярмарки.
"Если бы расстояние измерялось с точки зрения сердца, мы никогда не были бы на расстоянии больше минуты. Культура - это мост, способствующий укреплению взаимопонимания и доверия между разными странами и народами. И Китай, и Россия - великие культурные державы с прекрасными культурным традициями", - заявил Чжан Ханьхуэй.
В рамках мероприятия прошли такие традиционные китайские представления, как танец львов и дракона, шоу барабанов. Гости ярмарки могут приобрести китайские сладости и чай, поучаствовать в чайной церемонии, а также попробовать себя в каллиграфии.
Новый год по лунному календарю на этот раз наступает 22 января. Это один из важнейших праздников в КНР, с 21 по 27 января в стране объявлены общенациональные выходные.