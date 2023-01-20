В Москве открылась китайская культурная ярмарка

"Если бы расстояние измерялось с точки зрения сердца, мы никогда не были бы на расстоянии больше минуты. Культура - это мост, способствующий укреплению взаимопонимания и доверия между разными странами и народами. И Китай, и Россия - великие культурные державы с прекрасными культурным традициями", - заявил Чжан Ханьхуэй.