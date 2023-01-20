Москвичей предупредили о скачках давления

"Давление с пятницы на субботу подскочит сразу на 10 миллиметров. Дальше оно продолжит расти, и к понедельнику еще на 10–12 миллиметров увеличится. К чему это приведет – наконец-то прекратятся дожди", – приводит ТАСС его слова.