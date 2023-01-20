Новый цифровой сервис внедряют в клиниках Москвы

В столичных стационарах внедряют новый цифровой сервис. Единая лабораторная информационная система (ЛИС) позволит автоматизировать проведение диагностики и перевести документацию в электронный вид.

Фото: М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает газета «Дни.ру».

ЛИС интегрировали со столичной единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС). Проект объединит в цифровую среду базы данных с результатами всех лабораторных исследований.

Новую систему уже внедрили в шести стационарах Москвы, в ближайшее время к ней подключат ещё четыре медучреждения. До конца 2024 года ЛИС будет работать во всех столичных лабораториях.