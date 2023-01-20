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1 час назад

Собянин: Москва в этом году представит инновационный двигатель для гоночного болида

Вечерняя Москва

В этом году столичное электроавтомобилестроение представит инновационный двигатель для гоночного автомобиля, тестирование которого пройдет на озере Байкал. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 20 января.

Собянин: Москва представит инновационный двигатель для гоночного болида
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир НовиковПресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— Московское электроавтомобилестроение буквально набирает скорость и в этом году представит новую разработку — инновационный двигатель для гоночного автомобиля. Болид впервые испытают в экстремальной гонке на озере Байкал — попробуют поставить рекорд скорости, — сказал он.

В разработке двигателя принимают участие исключительно российские конструкторы и производители. В своем Telegram-канале Собянин отметил, что реализация подобного проекта позволит внести значительный вклад в отечественное машиностроение и решение задач импортозамещения.

До этого мэр сообщил, что в рамках проекта комплексного развития территорий в столице появится 87 тысяч новых рабочих мест. Помимо этого, в городе начнут работу современные промышленные предприятия и технопарки общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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