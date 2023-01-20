В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
32 минуты назад

Москвичей предупредили о резком скачке атмосферного давления

Мослента

О резком скачке атмосферного давления предупредил москвичей ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В интервью «Вечерней Москве» он рассказал, что оно начнет расти уже к концу этой рабочей недели.

Москвичей предупредили о резком скачке атмосферного давления
Фото: ТАССТАСС

В субботу, 21 января, показатели атмосферного давления будет превышать норму на 8–10 единиц. А в воскресенье, 22 января, они достигнут 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы на 16–18 единиц.

По словам синоптика Романа Вильфанда, в понедельник, 23 января, атмосферное давление вырастет еще больше и будет выше нормы на 25 миллиметров ртутного столба. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Метеорологи порекомендовали восприимчивым к перепадам атмосферного давления и переменам погоды людям быть предельно внимательными в этот период.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин дал советы метеозависимым россиянам, как справиться с изменением атмосферного давления.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители