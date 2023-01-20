Москвичей предупредили о резком скачке атмосферного давления

О резком скачке атмосферного давления предупредил москвичей ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В интервью «Вечерней Москве» он рассказал, что оно начнет расти уже к концу этой рабочей недели.

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В субботу, 21 января, показатели атмосферного давления будет превышать норму на 8–10 единиц. А в воскресенье, 22 января, они достигнут 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы на 16–18 единиц.

По словам синоптика Романа Вильфанда, в понедельник, 23 января, атмосферное давление вырастет еще больше и будет выше нормы на 25 миллиметров ртутного столба. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Метеорологи порекомендовали восприимчивым к перепадам атмосферного давления и переменам погоды людям быть предельно внимательными в этот период.