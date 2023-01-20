Названы самые популярные районы Москвы для покупки жилья

Аналитики сервиса "Циан" назвали районы Москвы, наиболее популярные у покупателей столичного жилья в 2022 году. Об этом сообщает РБК.

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Эксперты отмечают, что чаще всего квартиры приобретали в районах Сокол, Гагаринский и Куркино. Кроме того, высокий спрос фиксировался в Бескудниковском районе и Южном Тушине.

"Интересом пользовались территории из разных секторов города (Строгино из СЗАО, Преображенское и Сокольники из ВАО, Бескудниковский район из САО)", – отмечают специалисты.

По мнению аналитиков, сложившаяся тенденция демонстрирует, что почти в каждом секторе Москвы есть территории с более высоким спросом.