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36 минут назад

Названы самые популярные районы у покупателей жилья в Москве в 2022 году

Москва24иещё 2

Аналитики сервиса "Циан" назвали районы Москвы, наиболее популярные у покупателей столичного жилья в 2022 году. Об этом сообщает РБК.

Названы самые популярные районы Москвы для покупки жилья
Фото: ТАССТАСС

Эксперты отмечают, что чаще всего квартиры приобретали в районах Сокол, Гагаринский и Куркино. Кроме того, высокий спрос фиксировался в Бескудниковском районе и Южном Тушине.

"Интересом пользовались территории из разных секторов города (Строгино из СЗАО, Преображенское и Сокольники из ВАО, Бескудниковский район из САО)", – отмечают специалисты.

По мнению аналитиков, сложившаяся тенденция демонстрирует, что почти в каждом секторе Москвы есть территории с более высоким спросом.

Ранее аналитики заявили, что в России сохранится тенденция к падению цен на аренду жилья. На низкие ставки влияют такие факторы, как отсутствие роста экономики и нарастающая тревожность в обществе.

Новости Москвы,ЦИАН,
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