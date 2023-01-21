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1 час назад

Московский зоопарк рассказал об истории камышового кота Заури

Вечерняя Москваиещё 1

Московский зоопарк рассказал об истории камышового кота Заури. Об этом стало известно в субботу, 21 января.

— Заури приехал к нам из французского зоопарка еще котенком: несмотря на подходящий возраст для воспитания, киперы налаживали с ним контакт в течение целого года. Кот долго привыкал к тому, что ему можно есть в присутствии человека, а затем начал брать еду с пинцета, — рассказала директор московского зоосада Светлана Акулова.

Зоологам удалось построить с Заури доверительные отношения благодаря ежедневным тренингам, теперь кота даже могут погладить и тщательно осмотреть. Но в любом случае камышовый кот остается опасным и диким животным, написала Акулова в своем Telegram-канале.

До этого Акулова рассказала, что медведь Диксон впервые вышел на охоту в зоопарке. В его бассейн запустили живую форель, которая сразу заинтересовала животное.

Помимо этого, в рамках акции «В зоопарке ждут подарки» жители столицы принесли в зоосад 50 мешков с игрушками. В частности, горожане приносили резиновые мячи, гантели, кольца, косточки, кормушки, канатные лесенки для птиц и многое другое.

Новости Москвы,Видео,Светлана Акулова,
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