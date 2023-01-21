Московский зоопарк рассказал об истории камышового кота Заури

— Заури приехал к нам из французского зоопарка еще котенком: несмотря на подходящий возраст для воспитания, киперы налаживали с ним контакт в течение целого года. Кот долго привыкал к тому, что ему можно есть в присутствии человека, а затем начал брать еду с пинцета, — рассказала директор московского зоосада Светлана Акулова.