Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве

Гидрометцентр России продлил в столице желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до утра воскресенья, 22 января. Это следует из данных прогностической карты на сайте организации.

Ранее желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы был объявлен до 22:00 20 января, а в Подмосковье – до 12:00 21 января.

В связи с сильной гололедицей Минздрав РФ призвал пожилых жителей регионов Центральной России не выходить из дома без необходимости. В случае если выход на улицу необходим, в Минздраве порекомендовали надевать обувь на нескользящей подошве с удобной колодкой. Это позволит снизить травмоопасность.