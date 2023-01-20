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30 минут назад

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве

Москва24

Гидрометцентр России продлил в столице желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до утра воскресенья, 22 января. Это следует из данных прогностической карты на сайте организации.

"Период предупреждения – до 11:00 22 января. Гололедица, местами сильная", – отмечают синоптики.

В Московской области аналогичное предупреждение объявлено до 23:00 субботы, 21 января.

Ранее желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы был объявлен до 22:00 20 января, а в Подмосковье – до 12:00 21 января.

В связи с сильной гололедицей Минздрав РФ призвал пожилых жителей регионов Центральной России не выходить из дома без необходимости. В случае если выход на улицу необходим, в Минздраве порекомендовали надевать обувь на нескользящей подошве с удобной колодкой. Это позволит снизить травмоопасность.

Новости Москвы,Видео,Минздрав РФ,
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