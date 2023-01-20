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1 час назад

Москва онлайн покажет празднование китайского Нового года на ВДНХ

Москва24

21 января зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут увидеть празднование китайского Нового года на ВДНХ. Главные торжества развернутся у павильона № 21. Наши зрители увидят выступление барабанщиков и танцовщиц с веерами, китайского льва, а также артистов в национальных костюмах, которые пронесут 18-метрового дракона.

Москва онлайн покажет празднование китайского Нового года на ВДНХ
Фото: ТАССТАСС

В Китае Новый год носит название Чуньцзе, или праздник Весны. Новый год наступает в полночь второго новолуния после дня зимнего солнцестояния. Праздник отмечают с большим размахом, надеясь на счастье и благополучие. 2023 год пройдет под знаком Водяного Черного Кролика.

Смотрите прямую трансляцию 21 января в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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