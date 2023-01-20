60 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве

Крещенские купания в Москве прошли без происшествий, в них приняли участие более 60 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заммэра Москвы Петр Бирюков.

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"В столице в этом году крещенские купания проходили на 46 площадках, где было организовано 50 майн и 13 купелей. Все они были оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, обеспечены освещением. В общей сложности в мероприятиях приняли участие более 60 тыс. человек", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в местах проведения крещенских купаний дежурили около 800 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона, а также полиция и медики. "Безопасность обеспечена в полном объеме, происшествий не зафиксировано. В эти дни усилили контроль мест возможных несанкционированных купаний, таких фактов не допущено", - резюмировал заммэра.

Как уточнили в комплексе городского хозяйства, донья водоемов в отведенных для крещенских купаний местах были проверены заранее. Все проруби в целях безопасности были расположены недалеко от берега.