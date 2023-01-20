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1 час назад

Названы округа Москвы с самым дорогим жильем

Lenta.ruиещё 1

Самое дорогое жилье бизнес-класса на первичном рынке в Старой Москве по итогам 2022 года обнаружили в Северо-Западном административном округе (СЗАО). Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании «Бон Тон».

Названы округа Москвы с самым дорогим жильем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным экспертов, средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках бизнес-класса в СЗАО установилась на уровне в 469,3 тысячи рублей (плюс 13,4 процента за год). Вторым округом по дороговизне жилья бизнес-класса в Старой Москве специалисты назвали Западный административный округ (ЗАО) с показателем в 456,4 тысячи рублей (плюс 13,3 процента за год). Замкнул тройку Южный административный округ (ЮАО), где среднюю стоимость «квадрата» оценили в 446,7 тысячи рублей (плюс 8,9 процента за год). Центральный административный округ (ЦАО), который сохранял лидирующую позицию в предыдущие годы, оказался лишь на четвертом месте — цена квадратного метра там составила 445,3 тысячи рублей (плюс 13,3 процента за год).

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Наиболее дешевую «первичку» бизнес-класса в Старой Москве нашли в Северном административном округе (САО) — в среднем 335,6 тысячи рублей за «квадрат». Он стал единственной локацией, где наблюдалась отрицательная динамика (минус 10,7 процента за год), в остальных округах стоимость такого жилья выросла. Вторым в рейтинге округов Старой Москвы с самыми дешевыми квартирами бизнес-класса оказался Юго-Восточный административный округ (ЮВАО) с показателем 376,1 тысячи рублей за квадратный метр (плюс 8,6 процента за год). Третью позицию занял Восточный административный округ (ВАО) — там средняя стоимость «квадрата» по итогам года достигла 403,8 тысячи рублей. При этом в ВАО в 2022 году цены на новое жилье бизнес-класса росли быстрее всего и в результате увеличились на 26,1 процента.

Средневзвешенная цена квадратного метра квартир бизнес-класса составила 433,1 тысячи рублей. Положительную динамику в декабре прошедшего года относительно декабря 2021-го эксперты оценили в 7,8 процента. По словам управляющего директора «Бон Тон» Валерии Цветковой, такой рост стоимости жилья бизнес-класса прежде всего связан с введением дисконтов всеми застройщиками. Средняя цена квартиры за указанный период увеличилась на 6,8 процента, до 29,5 миллиона рублей.

Совокупный объем предложения новостроек бизнес-класса по итогам года вырос на 37,4 процента, до 1,1 миллиона квадратных метров. Всего в Старой Москве обнаружили 16,4 тысячи таких объектов.

В январе опрошенные «Российской газетой» эксперты предсказали, что цены квартиры в новостройках Москвы в 2023 году будут расти примерно на уровне инфляции. Специалисты предположили, что резких изменений стоимости «первички», как в 2020 и 2021 годах, ждать не стоит.

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