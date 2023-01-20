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53 минуты назад

Синоптик Тишковец сообщил, что 20 января станет последним днём аномального тепла в Москве

RT на русском

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что заключительным днём нетипичной для Крещения оттепели будет пятница, 20 января.

Синоптик: 20 января станет последним днём аномального тепла в Москве
Фото: ТАССТАСС

Днём температура воздуха может доходить до +1...+6 °С, сказал синоптик в интервью Радио Sputnik.

По его словам, температурный фон начнёт понижаться с субботы, 21 января. В воскресенье под утро ожидается -2...-7 °С, а днём — 0...-5 °С. К середине следующей недели ожидается -8...-13 °С ночью и -1...-6 °С днём.

«Морозы не будут рекордными, мы возвращаемся в положенное климатическое русло середины зимы», — заключил Тишковец.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области прогнозируют потепление до 0 °C.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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