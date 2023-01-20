В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
2 часа назад

Пятеро козлят родились на Городской ферме ВДНХ

Вечерняя Москва

На Городской ферме на ВДНХ родились пятеро козлят. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе фермы.

— Всех малышей зоологи обнаружили в середине дня, роды прошли самостоятельно, помощь ветврача не потребовалась, — говорится в сообщении.

Трое камерунских козлят родились 6 января от козочки Потеряшки (два мальчика и девочка), а двое заано-камерунских — 11 января от Пипиты (мальчик и девочка). Все козлята чувствуют себя отлично, сейчас они играют между собой и с мамами, а также исследуют территорию.

В Telegram-канале «Городская ферма на ВДНХ» уточнили, что новорожденных можно увидеть в Хлеву, однако их нельзя будет кормить с рук.

В октябре 2022 года еще один детеныш краснокнижной викуньи родился в Московском зоопарке. Любимое место детеныша в вольере — это укромная песчаная ямка. Малыш проводил там время даже тогда, когда остальные члены группы ели в домике. Зоопарк продолжает принимать участие в программе по сохранению редких викуний.

Новости Москвы,Видео,ВДНХ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители