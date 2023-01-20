Пятеро козлят родились на Городской ферме ВДНХ

На Городской ферме на ВДНХ родились пятеро козлят. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе фермы.

— Всех малышей зоологи обнаружили в середине дня, роды прошли самостоятельно, помощь ветврача не потребовалась, — говорится в сообщении.

Трое камерунских козлят родились 6 января от козочки Потеряшки (два мальчика и девочка), а двое заано-камерунских — 11 января от Пипиты (мальчик и девочка). Все козлята чувствуют себя отлично, сейчас они играют между собой и с мамами, а также исследуют территорию.

В Telegram-канале «Городская ферма на ВДНХ» уточнили, что новорожденных можно увидеть в Хлеву, однако их нельзя будет кормить с рук.