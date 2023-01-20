Собянин: "Комплексное развитие территорий определит облик столицы на 100 лет"

Реорганизация промышленных зон открывает новые возможности для развития города, об этом написал в своем блоге Сергей Собянин. Благодаря грамотному подходу в использовании этих территорий создаются высокотехнологичные производства и деловые центры, социальные объекты и общественные пространства.

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«Современной промышленности попросту не нужно столько земли. Выпускающий продукцию стоимостью миллиарды рублей завод может занимать пару этажей в технопарке, — отметил Мэр Москвы. — Но есть нюанс. Территории промзон находятся в частной собственности, и часто собственник там не один. Как правило, им сложно договориться между собой, да и нет стимула что-то кардинально менять. Какая-то денежка “капает” с аренды, и ладно. На наш век хватит. Но это положение категорически не устраивает городские власти и горожан».

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Чтобы изменить ситуацию, городу несколько лет назад пришлось обратиться к Президенту России. В результате был принят закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Тогда Правительство Москвы получило право принимать решения о реализации соответствующих проектов.

Если собственники промзоны согласны с проектом, они могут осуществить его самостоятельно. В других случаях Москва выкупает у них землю или с помощью торгов привлекает к реализации проекта инвестора.

«В ряде случаев его функции может выполнять городской оператор, например ОЭЗ “Технополис Москва” или Московский фонд реновации жилой застройки. Работа уже идет. В стадии активной реализации находится 25 проектов общей площадью более 366 гектаров», — уточнил Сергей Собянин.

В рамках этих проектов планируют построить современные промышленные предприятия и технопарки общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров. Это позволит открыть в разных сферах 87 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций составит около 705 миллиардов рублей.

Комплексное развитие территорий — это работа на пару десятилетий вперед, а ее итоги определят облик столицы на ближайшее столетие, подчеркнул Мэр Москвы.

Новые поликлиники, дома и объекты образования

Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в 2020 году. Он касался реорганизации производственной зоны Октябрьское Поле.

В Щукине уже ввели в эксплуатацию жилой дом со встроенной поликлиникой на 150 посещений в смену. Всего планируется построить почти 185 тысяч квадратных метров недвижимости, из них 161,7 тысячи квадратных метров — жилье. Также возведут школу и технопарк.

550 тысяч квадратных метров недвижимости в рамках КРТ появится в Коптеве. Объекты возведут на месте складов. Из них 502,7 тысячи квадратных метров составит жилье, включая 90 тысяч квадратных метров по программе реновации, и 47,5 тысячи квадратных метров — общественно-деловые здания. Предусмотрены социальные объекты, среди которых детский сад и школа.

Проект планировки утвержден, идет разработка проектной документации.

В Зюзине будет создан современный микрорайон. Он появится также в рамках программы реновации. Здесь собираются построить 139,9 тысячи квадратных метров жилья для переселенцев. Кроме того, проектом предусмотрены детский сад и помещения общественного назначения, которые позволят создать дополнительные рабочие места.

В планах — построить объекты общественно-делового назначения в Солнцеве. Их общая площадь составит 134,2 тысячи квадратных метров. Среди них будут физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и игровым залом, стоматологическая поликлиника и женская консультация. Проект планировки территории утвержден. Его реализует городской оператор.