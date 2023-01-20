В Москве стали продавать больше жилья

По итогам 2022 года в Новой Москве стали выставлять на продажу больше жилья в новостройках. Объем предложения увеличился почти на 60 процентов. Об этом говорится в исследовании компании «Метриум», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По данным аналитиков, объем предложения увеличился на 57,7 процента. В среднем квадратный метр стал стоить 233,7 тысячи рублей — за год стоимость прибавила 12 процентов. Что касается апартаментов, то «квадрат» подобных объектов подорожал на 2,5 процента до 226,6 тысячи рублей.

В компании уточнили, что к концу 2022 года на продажу было выставлено в общей сложности 18 тысяч лотов. Из всего объема квартиры составили долю в 96 процентов, а апартаменты — 4 процента.