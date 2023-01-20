Jazeera Airways запустит рейсы из Москвы в Эль-Кувейт

Авиакомпания Jazeera Airways запустит регулярные прямые рейсы из Москвы в Эль-Кувейт со 2 февраля. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Со 2 февраля новый партнер аэропорта Домодедово - Jazeera Airways - запускает регулярные прямые рейсы в Кувейт. Направление Москва - Эль-Кувейт является уникальным для Московского авиаузла", - отмечается в сообщении.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям, а среднее время в пути составит 5 часов 5 минут.