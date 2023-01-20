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1 час назад

Jazeera Airways запустит рейсы из Москвы в Эль-Кувейт со 2 февраля

ТАСС

Авиакомпания Jazeera Airways запустит регулярные прямые рейсы из Москвы в Эль-Кувейт со 2 февраля. Об этом говорится в сообщении компании.

Jazeera Airways запустит рейсы из Москвы в Эль-Кувейт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Со 2 февраля новый партнер аэропорта Домодедово - Jazeera Airways - запускает регулярные прямые рейсы в Кувейт. Направление Москва - Эль-Кувейт является уникальным для Московского авиаузла", - отмечается в сообщении.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям, а среднее время в пути составит 5 часов 5 минут.

Маршрутная сеть Jazeera Airways включает в себя более 50 направлений по всему Ближнему Востоку, Азии и Европе. Также авиаперевозчик владеет собственным терминалом в международном аэропорту Кувейта.

Новости Москвы,Аэропорт Домодедово,
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