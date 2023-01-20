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1 час назад

Стало известно, сколько времени тратят люди на поиск работы в Москве

Вечерняя Москва

Многие процессы на рынке труда в настоящее время автоматизированы, что позволяет уменьшить число собеседований и общее время поиска работы и сотрудников. Более 50 процентов людей в Москве устраиваются на новую работу в течение месяца или раньше, передает РИАМО.

Стало известно, сколько времени тратят люди на поиск работы в Москве
Фото: ТАССТАСС

Так, 21 процент людей находят работу меньше чем за две недели, 15 процентов за 2–3 недели.

Эксперты поясняют, что в быстром найме заинтересованы и работодатели, и сотрудники. Для этого они чаще обращаются к онлайн-платформам.

Кроме того, возник тренд на сокращение числа собеседований, поскольку многие процессы также перетекают онлайн. Например, с помощью чат-ботов можно оперативно уточнить у кандидата ключевую информацию и сделать оптимальный выбор.

Ранее стало известно, что в России выросло число вакансий в сфере туризма и ресторанного бизнеса. Число вакансий увеличилось на 12 процентов при медианной зарплате 30 000 рублей ежемесячно, передает ФАН.

Карьерные консультанты учебного центра «Профессионал», работающего в структуре столичной службы занятости, помогают горожанам подготовиться к встрече с работодателем и трудоустроиться в кратчайшие сроки. Специалисты центра поделились рекомендациями для эффективного и быстрого поиска работы.

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