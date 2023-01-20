Световые украшения в Москве оставят до весны

Специалисты комплекса городского хозяйства завершают демонтаж части новогодних уличных конструкций, а световые элементы будут украшать столицу до весны. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"После окончания праздников убрали с улиц более 1 тыс. елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы, - отметил Петр Бирюков. - Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах и в парках световые украшения, они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы".
Демонтированные конструкции отправят на склады. Специалисты проведут их осмотр, очистку и при необходимости ремонт.
Бирюков напомнил, что в этом году в общей сложности к Новому году и Рождеству Москву украсили свыше 4 тыс. декоративных конструкций.