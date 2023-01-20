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21 минуту назад

Световые украшения в Москве оставят до весны

Российская Газета

Специалисты комплекса городского хозяйства завершают демонтаж части новогодних уличных конструкций, а световые элементы будут украшать столицу до весны. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Световые украшения в Москве оставят до весны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"После окончания праздников убрали с улиц более 1 тыс. елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы, - отметил Петр Бирюков. - Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах и в парках световые украшения, они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы".

Демонтированные конструкции отправят на склады. Специалисты проведут их осмотр, очистку и при необходимости ремонт.

Бирюков напомнил, что в этом году в общей сложности к Новому году и Рождеству Москву украсили свыше 4 тыс. декоративных конструкций.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Правительство Москвы,
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