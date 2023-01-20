Световые украшения в Москве оставят до весны

"После окончания праздников убрали с улиц более 1 тыс. елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы, - отметил Петр Бирюков. - Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах и в парках световые украшения, они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы".