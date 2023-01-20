В московских больницах внедрили ускоряющее постановку диагнозов ноу-хау

В лабораториях стационаров Москвы началось внедрение единой лабораторно-информационной системы (ЛИС) — это полностью отечественная разработка, которая позволяет автоматизировать все процессы проведения лабораторных исследований и перевести документацию в электронный вид. О запуске пилотного проекта объявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Проект позволит объединить в единую цифровую среду базы данных с результатами всех проведенных лабораторных исследований. Благодаря этому теперь не только врачам, но и сотрудникам лабораторной службы доступна динамика ключевых показателей здоровья пациентов даже если ранее человек сдавал анализы в другом стационаре», — рассказала вице-мэр.

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Новая система полностью интегрирована с ЕМИАС, благодаря чему результаты биохимических, клинических исследований и ПЦР будут оперативно поступать врачу. Это позволит врачам быстрее принимать решения и назначать лечение. Установить единую систему во всех больничных лабораториях Москвы планируется до конца 2024 года, отметила Ракова.

ЛИС создавалась при участии ведущих медицинских экспертов Москвы. Они учитывали накопленный опыт проведения лабораторных исследований в учреждениях столичной медицины, а также в коммерческих лабораториях. Это позволило создать систему для всех диагностических лабораторий, которая базируется на современных технологиях и передовых методиках.

Для патоморфологических лабораторий московских стационаров в Москве внедрили аналог ЛИС — она также позволяет автоматизировать все этапы проведения гистологических исследований, приводит работу лабораторий к единым стандартам и полностью интегрирована с ЕМИАС.