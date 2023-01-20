Математики смоделировали распространение «кракена» в Москве

Субвариант коронавируса ХВВ.1.5 станет доминирующим в столице уже в марте.
«Уже в мае он полностью вытеснит всех своих конкурентов», — рассказали газете «Известия» специалисты Института проблем передачи информации им. Харкевича РАН.
Как отмечают эксперты, несмотря на то, что расчёты описывают ситуацию только в Москве, их выводы можно использовать и для общероссийского прогноза, так как столичная динамика с небольшой задержкой повторяется по всей стране.
Математики при этом добавили, что появление нового штамма практически не отразится на общем числе новых заражений.