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14 минут назад

Математики смоделировали распространение штамма COVID-19 «кракен» в Москве

Говорит Москва

Субвариант коронавируса ХВВ.1.5 станет доминирующим в столице уже в марте.

Математики смоделировали распространение «кракена» в Москве
Фото: ТАССТАСС

«Уже в мае он полностью вытеснит всех своих конкурентов», — рассказали газете «Известия» специалисты Института проблем передачи информации им. Харкевича РАН.

Как отмечают эксперты, несмотря на то, что расчёты описывают ситуацию только в Москве, их выводы можно использовать и для общероссийского прогноза, так как столичная динамика с небольшой задержкой повторяется по всей стране.

Математики при этом добавили, что появление нового штамма практически не отразится на общем числе новых заражений.

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