Математики смоделировали распространение «кракена» в Москве

«Уже в мае он полностью вытеснит всех своих конкурентов», — рассказали газете «Известия» специалисты Института проблем передачи информации им. Харкевича РАН.

Как отмечают эксперты, несмотря на то, что расчёты описывают ситуацию только в Москве, их выводы можно использовать и для общероссийского прогноза, так как столичная динамика с небольшой задержкой повторяется по всей стране.