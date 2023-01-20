В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
3 часа назад

В Воскресенском поселении Подмосковья продлят маршруты двух автобусов

ТАССиещё 5

Автобусные маршруты №577 и №879 будут продлены для жителей Воскресенского поселения Московской области с 21 января. Об этом сообщается в пятницу на официальном портале мэра столицы.

В Новой Москве продлят маршруты двух автобусов
Фото: ТАССТАСС

"С 21 января по просьбе жителей поселения Воскресенского продлим маршруты автобусов № 577 и 879 до остановки "Бархатная роща". Пассажирам будет удобнее добираться до станции метро "Теплый Стан" и социальных объектов в соседних поселениях", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Автобусы будут следовать по открытому после реконструкции мосту через реку Цыганку. Таким образом жителям поселения станет удобнее добираться до станции метро "Теплый Стан", а также улучшится транспортное сообщение между поселениями Московский, Воскресенское и поселком Марьино.

На сегодняшний день на маршрутах № 577 и 879 работает 13 современных автобусов большого и особо большого класса. Они перевозят более 3,5 тыс. пассажиров в будни и около 1,1 млн пассажиров в год.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители