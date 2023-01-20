В Новой Москве продлят маршруты двух автобусов

Автобусные маршруты №577 и №879 будут продлены для жителей Воскресенского поселения Московской области с 21 января. Об этом сообщается в пятницу на официальном портале мэра столицы.

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"С 21 января по просьбе жителей поселения Воскресенского продлим маршруты автобусов № 577 и 879 до остановки "Бархатная роща". Пассажирам будет удобнее добираться до станции метро "Теплый Стан" и социальных объектов в соседних поселениях", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Автобусы будут следовать по открытому после реконструкции мосту через реку Цыганку. Таким образом жителям поселения станет удобнее добираться до станции метро "Теплый Стан", а также улучшится транспортное сообщение между поселениями Московский, Воскресенское и поселком Марьино.