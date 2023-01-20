Москвичи сдали на переработку более 14 тысяч хвойных деревьев

В январе москвичи сдали на утилизацию более 14 тысяч хвойных деревьев. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

«В городе с 2 января по 26 февраля проходит ставшая уже традиционной акция “Елочный круговорот”, в рамках которой можно сдать новогодние деревья в пункты приема, откуда они отправятся на переработку. Москвичи уже сдали более 14 тысяч хвойных деревьев», — отметил Петр Бирюков.

Он напомнил, что мероприятие проводится уже в восьмой раз. Его главная задача — помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, которая успешно реализуется в столице с 2020 года.

В декабре прошлого года во время голосования в проекте «Активный гражданин» жители выбрали удобные пункты приема хвойных и предложили альтернативные адреса. В общей сложности открылись 600 пунктов, они работают во всех административных округах. Деревья принимают бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений.